Появились слухи о финале «Холостяка» с Тимати

Москва, 27 февраля. Назван возможный исход восьмого сезона шоу «Холостяк», в котором участницы будут бороться за сердце рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.

Показ «Холостяка» с музыкантом запустят на ТНТ только в марте, однако уже известны некоторые подробности шоу. Съемки проекта проходили в ОАЭ в декабре прошлого года.

Хотя участники процесса подписывали договор о неразглашении, появились слухи о финале шоу. Есть вероятность, что в итоге Тимати не выберет ни одну из участниц. Так же завершился «Холостяк» с Алексеем Воробьевым, который не стал строить отношения ни с одной из претенденток. Все остальные «холостяки» тоже не остались с участницами шоу.

До того, как стало известно об участии Юнусова в новом сезоне проекта, он успел разойтись с матерью своего сына, моделью Анастасией Решетовой. Как минимум две девушки, которые будут бороться за сердце рэпера, очень похожи на его экс-возлюбленную типажом.

Одной из претенденток стала модель, блогер и телеведущая Дарья Погодаева. Вторая участница — модель Мария Вебер. Имена остальных девушек пока держатся в тайне. Продюсеры обещают, что в «Холостяке» с Тимати появятся не только красотки модельной внешности, но и иные типажи, пишет KP.RU.