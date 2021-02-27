Созданную в Крыму вакцину от коронавируса планируют начать испытывать на людях

Симферополь, 27 февраля. Клинические испытания крымской вакцины от коронавируса на добровольцах планируют начать весной 2021 года.

Об этом заявил доктор биологических наук, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок. На данный момент доклинические испытания проводят на кроликах и мышах.

«В этом году планируем перейти к клиническим испытаниям на добровольцах. Все зависит от того, насколько быстро будет завершена доклиническая стадия», — объяснил специалист.

По его словам, для создания и испытания вакцины необходимо значительное финансирование. Ученые КФУ сообщили о создании вакцины от COVID-19 еще в середине октября прошлого года.

Препарат состоит из одного олигонуклеотида, который несет активатор врожденного иммунитета и антиген, где «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2. Таким образом, организм идентифицирует его и начнет вырабатывать специфические антитела.

ФАН ранее писал, что Уругвай готов закупить российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса. Власти государства стремятся, чтобы данный препарат «вошел в портфель вакцин из-за хороших качеств».