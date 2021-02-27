Украинцы с иронией отреагировали на решение ВСУ перейти на новый строевой шаг

Киев, 27 февраля. Военнослужащие и жители страны раскритиковали изменение строевого шага командованием ВСУ.

Согласно информации, размещенной в официальном аккаунте Facebook командование сухопутных войск ВСУ, солдаты теперь должны будут поднимать ногу на 10-15 см от земли, а не на 15-20 см, как это было ранее по украинским стандартам. Нововведение выглядит абсурдным, однако в Киеве это назвали одним из наиболее трудных по усвоению строевых приемов. «Новая строевая» будет продемонстрирована на военном параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины 24 августа.

В Минобороны Украины не объяснили причин реформы, однако сами жители страны предположили, что это может быть сделано в рамках стандартизации государства под военные стандарты НАТО. Издание «ПолитРоссия» опубликовало несколько ярких комментариев с реакцией простых украинцев на нововведение в военной сфере.

«Я даже не хочу этого понимать», — пишет пользователь Facebook.

«Прямой путь в НАТО! Шагом марш», – иронизирует еще один комментатор.

«На кой черт вам новый шаг? Мало вам золотых погон? Больше заняться нечем?» – задается вопросом пользователь соцсети.

Ранее несколько украинцев выразили возмущение картофельным пюре российского производства, которым питаются военнослужащие ВСУ. Некоторые жители Незалежной выступили против продуктов от «государства-агрессора» для своих солдат, пишет Федеральное агентство новостей.