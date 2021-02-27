Товарищеский матч ФСИН России и ХК «Гранит» завершился победой команды спецподразделений

Москва, 27 февраля. Ветераны спецподразделений и сотрудники ФСИН России провели товарищеский матч по хоккею на столичной «ЦСКА Арене».

Накануне в Москве прошел приуроченный к Дню работников уголовно-исполнительной системы товарищеский матч. На лед «ЦСКА Арены» вышла команда «Гранит», за которую выступают ветераны спецподразделений, и сборная ФСИН России. Стартовое вбрасывание производили директор ведомства Александр Калашников, а также победитель Олимпийских игр Александр Якушев.

За ходом товарищеского матча, который носил упорный характер, наблюдали свыше 500 сотрудников ведомства и гостей. В результате победу со счетом 7:4 одержали ветераны спецподразделений. Лучшими игроками товарищеской встречи были признаны форвард ХК «Гранит» Андрей Бурковский и вратарь сборной ФСИН России Андрей Куликов.

Стоит отметить, что в качестве почетного гостя на игре присутствовал Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко. После завершения встречи представители команд поблагодарили игроков за участие в мероприятии.