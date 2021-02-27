Украина ждет ужесточения антироссийских санкций со стороны США

Киев, 27 февраля. Правительство США должно усилить санкции в отношении России, заявила украинский посол Оксана Маркарова.

По ее словам, Киев ждет от Вашингтона нескольких шагов. В частности, США должны оказать максимальное давление на Москву и ужесточить санкции, убедив сделать это также западных партнеров.

«Чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения», — заявила бывший министр финансов Украины.

Маркарова выразила надежду, что США помогут Украине с планом действий по членству в НАТО, а также с усилением обороноспособности страны. По словам Маркаровой, она готова к переговорам с Международным валютным фондом (МВФ), но это не основная ее задача на должности посла.

Ранее Маркарова не смогла назвать конкретную дату визита президента США Джо Байдена в Киев, но заявила, что «встреча готовится».