Корабли НАТО приступили к учениям Poseidon 21 в Черном море

Бухарест, 27 февраля. Ряд стран — участниц Североатлантического альянса принимают участие в крупных маневрах в Черноморском регионе, говорится в сообщении СМИ.

Официальная церемония открытия прошла в румынском порту Констанца. Учения будут длиться с 27 февраля по 6 марта. В них будут задействованы 13 кораблей, девять самолетов и более 700 человек личного состава из различных государств, передает «Радио Румынии». К маневрам привлечены военнослужащие США, Турции, Франции, Испании, Болгарии, Греции и Румынии.

Планируется отработать борьбу с подводными лодками условного противника, надводными кораблями и морской авиацией, а также обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств. Кроме боевых действий учения затронут буксировку поврежденного корабля, оказание первой помощи и заправку топливом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом коллективную безопасность в Черном море.