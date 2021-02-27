В Ростехнадзоре определили основную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 27 февраля. Разгерметизация трубы газопровода могла стать основной причиной взрыва в нижегородском доме, сообщили в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору пояснила, что после завершения всех аварийно-спасательных мер спасатели обнаружили разрушенное тело трубы газопровода, эксплуатируемого ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». И именно эта труба проходила в 50 метрах от места ЧП.

Ранее губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным упоминалось, что «причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе». Сейчас Ростехнадзор сформировал комиссию, которая приступила к расследованию всех приоритетных технических причин аварии.

Утечка и взрыв газа произошли в суши-баре Нижнего Новгорода. Это была пристройка 12-этажного жилого комплекса. Позже стало известно, что спасатели завершили разбор завалов после взрыва.