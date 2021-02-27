Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба ВС

Ереван, 27 февраля. Президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру Николу Пашиняну указ об увольнении начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна без подписи.

Конфликт между армянским военным руководством и премьер-министром страны Николом Пашиняном вылился в указ об увольнении начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна, документ должен был подписать президент государства. Однако он этого не сделал и вернул Пашиняну указ без подписи. Пресс-служба администрации сообщила, что Армен Саркисян выразил убежденность в необходимости соблюдения армией политического нейтралитета.

Действия Никола Пашиняна ведут Армению в тот же политический тупик, в который зашла Украина. Параллели между двумя странами провел обозреватель Федерального агентства новостей.