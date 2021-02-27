«Офицеры России» поддержали решение прекратить голосование по памятнику на Лубянке

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил ФАН, что он и его коллеги всецело поддерживают решение мэра Москвы Сергея Собянина о прекращении голосования по памятнику на Лубянской площади.

Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России» в эксклюзивном интервью прокомментировал досрочное завершение выбора жителями столицы: памятник кому — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому — должен быть водружен в центре Москвы.

«Мы поддерживаем решение мэра, — сказал Липовой. — Юридически и исторически место на Лубянке принадлежит памятнику Дзержинскому. Нет и не будет ни одного легитимного и законного документа, который легализовал бы этот акт вандализма. Мы живем в правовом государстве, и справедливость должна восторжествовать».

По словам собеседника ФАН, установка другого памятника на этом месте незаконна.

«Мэр считает, что сейчас не время и надо позже вернуться к этому вопросу, — напомнил он. — Мы согласны. Тем более изначально, когда по просьбе ветеранского сообщества начали юридическую процедуру по восстановлению памятника в декабре 2020 года, мы четко обозначили свою позицию: действуем корректно и юридическим, а не политическим путем».

В организации «Офицеры России» многие годы говорили о необходимости восстановить памятник Дзержинскому, собирали подписи, митинги и прочее, но это не дало желаемого результата, посетовал Липовой.

«Нашу инициативу поддержали многие люди — писатели, скульпторы, историки, журналисты, и это вызвало широкое обсуждение, — подчеркнул Герой РФ. — Мы приняли в нем участие, но мы сторонники не только слов, но и дела. Именно таким путем и идем».

Собеседник ФАН, как признается, прекрасно понимает, что исправить ситуацию, которую никто не мог решить целых 30 лет, всего за один месяц не получится.

«Мы с ветеранским сообществом продолжаем последовательную юридическую работу по восстановлению памятника Дзержинскому», — резюмировал Липовой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что «само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо».

И для такого рода решений, на его взгляд, «требуется больше согласия людей». Поэтому градоначальник посчитал «правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас».

Всего в голосовании приняло участие 319 897 человек. 55,32% респондентов отдали свои голоса за Александра Невского, а 44,68% — за Феликса Дзержинского.

После этого свое мнение по данному вопросу высказал депутат Государственной думы РФ Николай Гончар, представляющий как раз в ней Москву.