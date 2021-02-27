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«Офицеры России» поддержали решение прекратить голосование по памятнику на Лубянке

«Офицеры России» поддержали решение прекратить голосование по памятнику на Лубянке

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил ФАН, что он и его коллеги всецело поддерживают решение мэра Москвы Сергея Собянина о прекращении голосования по памятнику на Лубянской площади.

Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России» в эксклюзивном интервью прокомментировал досрочное завершение выбора жителями столицы: памятник кому — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому — должен быть водружен в центре Москвы.

«Мы поддерживаем решение мэра, — сказал Липовой. — Юридически и исторически место на Лубянке принадлежит памятнику Дзержинскому. Нет и не будет ни одного легитимного и законного документа, который легализовал бы этот акт вандализма. Мы живем в правовом государстве, и справедливость должна восторжествовать».

По словам собеседника ФАН, установка другого памятника на этом месте незаконна.

«Мэр считает, что сейчас не время и надо позже вернуться к этому вопросу, — напомнил он. — Мы согласны. Тем более изначально, когда по просьбе ветеранского сообщества начали юридическую процедуру по восстановлению памятника в декабре 2020 года, мы четко обозначили свою позицию: действуем корректно и юридическим, а не политическим путем».

В организации «Офицеры России» многие годы говорили о необходимости восстановить памятник Дзержинскому, собирали подписи, митинги и прочее, но это не дало желаемого результата, посетовал Липовой.

«Нашу инициативу поддержали многие люди — писатели, скульпторы, историки, журналисты, и это вызвало широкое обсуждение, — подчеркнул Герой РФ. — Мы приняли в нем участие, но мы сторонники не только слов, но и дела. Именно таким путем и идем».

«Офицеры России» поддержали решение прекратить голосование по памятнику на Лубянке

Собеседник ФАН, как признается, прекрасно понимает, что исправить ситуацию, которую никто не мог решить целых 30 лет, всего за один месяц не получится.

«Мы с ветеранским сообществом продолжаем последовательную юридическую работу по восстановлению памятника Дзержинскому», — резюмировал Липовой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что «само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо».

И для такого рода решений, на его взгляд, «требуется больше согласия людей». Поэтому градоначальник посчитал «правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас».

Всего в голосовании приняло участие 319 897 человек. 55,32% респондентов отдали свои голоса за Александра Невского, а 44,68% — за Феликса Дзержинского.

После этого свое мнение по данному вопросу высказал депутат Государственной думы РФ Николай Гончар, представляющий как раз в ней Москву.

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