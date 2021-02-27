Пресс-служба «Конкорда» считает объявление ФБР о «розыске» Пригожина политизированным

Санкт-Петербург, 27 февраля. Объявление ФБР о «розыске» бизнесмена Евгения Пригожина относится к обвинению трехлетней давности и является политизированным. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Как уточняется в заявлении пресс-службы, публикация ФБР в Twitter о розыске 13 российских граждан по причине их предполагаемого «вмешательства» во внутренние дела США вызвала огромный ажиотаж в СМИ.

«Мы допускаем, что журналисты и так называемые «эксперты» и «аналитики», которые выступают в СМИ, не в полной мере владеют информацией по данному вопросу, поэтому вынуждены на ходу придумывать факты. В связи с этим берем на себя ответственность ввести всех интересующихся в курс дела», — говорится в сообщении.

Пресс-служба компании «Конкорд» подчеркивает, что опубликованное накануне объявление ФБР о розыске бизнесмена относится к обвинению трехлетней давности. Судебный процесс по этому делу шел почти два года в федеральном суде в округе Колумбия. В результате федеральная судья Дабни Фридрих окончательно прекратила производство по делу против ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», поводом для которого послужили обвинения во «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

«Дело было закрыто по следующим причинам: Во-первых, команде господина Мюллера не удалось найти доказательств вины и противоправных действий обвиняемых. Во-вторых, как неоднократно говорили и писали адвокаты «Конкорда», в предъявленном обвинении отсутствует состав преступления, в котором обвинялись «Конкорд» и Евгений Викторович Пригожин. По законам США не существует такого преступления, как «вмешательство в выборы» или «вмешательство в политическую систему», — отмечает пресс-служба.

Объявление о розыске Евгения Пригожина действительно только на территории США, поэтому в пресс-службе назвали происходящее фактом, имеющим сугубо политизированные цели.

«По всей видимости, США, основываясь не на законах, а на своих политических взглядах, принимают решение, кого выгоднее арестовать. Напомним, что в далеком 2017 году, когда американскую элиту охватила всеобщая паника в связи с избранием Дональда Трампа президентом, псевдопатриоты США, находящиеся у власти, сфабриковали обвинение против «Конкорда», Евгения Викторовича Пригожина и некоторых других российских граждан и юридических лиц по абсолютно выдуманным, отсутствующим в американском уголовном праве основаниям. Видимо, рассчитывали, что им не придется ничего доказывать в суде. Но благодаря действиям «Конкорда», после двух лет тяжелых судебных прений, все увидели, что обвинение оказалось блефом. Странно, что в 2021 году спецслужбы США зачем-то решили всем напоминать о несостоятельном политизированном обвинении Мюллера о «русском вмешательстве», с которым даже Интерпол не захотел иметь дело», — отмечается в заявлении.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» заявила, что готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб о предпринимателе Пригожине.