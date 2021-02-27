«На минуточку» с Александром Малькевичем. Раскол общества удалось предотвратить. ФАН-ТВ

В новом выпуске журналист и учредитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич расскажет, как удалось предотвратить скандал, спровоцированный либеральными пропагандистами.

Речь идет об установке памятника на Лубянской площади в Москве. По мнению журналиста, либералы намеренно хотели стравить тех, кто поддерживает установку памятника Александру Невскому с их оппонентами, которые уверены, что напротив главного здания ФСБ снова должен красоваться монумент революционера Феликса Дзержинского.

Памятник главе ВЧК был снесен во время августовского путча 22 августа 1991 года, с тех пор площадь украшает лишь газон. К счастью, ожесточенные споры смог прекратить градоначальник столицы Сергей Собянин, предложив оставить все как есть.