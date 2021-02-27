Подержанное оборудование для майнинга криптовалюты становится популярным в РФ

Москва, 27 февраля. Агрегаторы фиксируют рост популярности среди россиян объявлений о продаже мощных игровых видеокарт, которые используются для майнинга криптовалюты.

Просмотры в данной категории объявлений выросли примерно на 70% за последние полгода. Их количество на «Авито» увеличилось на 31% с сентября 2020 года по февраль текущего. Стоимость оборудования при этом повышалась в зависимости от модели на 19-30%. На «Юле» количество просмотров объявлений о продаже видеокарт марки Nvidia выросло на 19%, а AMD Radeon — на 33%. В то же время средняя цена на них увеличилась на 20% на момент декабря прошлого года.

«Интерес россиян к подержанным видеокартам, используемым, в частности, для майнинга криптовалют, увеличился на фоне взрывного роста их курса», — сообщает «Ъ» со ссылкой на представителей сервисов.

Отмечается также выросший спрос на новые видеокарты — в декабре 2020 года заинтересованность в приобретении продукции выражали в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщили в «Яндекс.Маркете».

После роста цены на биткоин до исторического максимума выше 58 тысяч долларов есть риск его удешевления до 42-40 тысяч долларов, прогнозируют финансовые аналитики.