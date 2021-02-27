Вертолеты Северного флота отработали учения по поиску подлодок в Баренцевом море

, 27 февраля. Российские противолодочные вертолеты Ка-27 провели военные учения по поиску подлодок в Баренцевом море.

Согласно информации пресс-службы Северного флота (СФ), экипажи восьми самолетов из состава ВВС и ПВО осуществили плановые учебно-тренировочные полеты с поиском подлодок. Тренировка проходила в дневное и ночное время суток. Роль условного противника взяла на себя одна из подлодок российской флотилии.

«В ходе выполнения полетов были отработаны тактические приемы поиска подводной лодки, слежения за ней с применением радио- и гидроакустических средств обнаружения подводных целей», — говорится в официальном сообщении СФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проведении военными Северного флота первой ротации истребителей МиГ-31БМ в Арктике.