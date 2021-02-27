Артиллеристы-десантники выполнили боевые пуски ракет на учениях под Новороссийском

Краснодар, 27 февраля. Противотанковые подразделения ВС России провели тактические учения на полигоне Раевский в Краснодарском крае.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что в маневрах принимали участие противотанковые батареи гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

В ходе учений артиллеристы-десантники провели боевые пуски из противотанкового ракетного комплекса «Корнет», поразив все мишени, имитировавшие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника.

Экипажи машин также выполнили нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей, их уничтожению и корректировке огня.

Ранее ФАН писал, что более тысячи военнослужащих принимают участие в масштабных учениях на Курильских островах. В маневрах задействованы силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ, вертолеты, самолеты и БПЛА.