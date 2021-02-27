Зонд Parker впервые смог запечатлеть уникальное ночное свечение Венеры

Вашингтон, 27 февраля. Солнечный зонд Parker, который пролетал мимо Венеры в июле 2020 года, сделал несколько уникальных снимков планеты.

Аппарат впервые смог заснять ее ночное свечение. Фото опубликовано на официальном сайте NASA.

Отмечается, что Parker запустили в 2018 году для изучения внешней короны Солнца. По плану в течение семи лет работы зонд должен семь раз пролететь около Венеры, используя ее гравитацию для корректировки своей орбиты. Каждый маневр позволяет аппарату подлетать все ближе к Солнцу, изучая динамику солнечного ветра.

Фотографии запечатлели Венеру с расстояния 12 380 километров. Для этого был использован бортовой широкоугольный тепловизор WISPR.

На фотографии можно увидеть яркий обод, возникший в результате ночного свечения. Специалисты отметили, что на снимках видны не только облака, но и часть поверхности планеты.

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