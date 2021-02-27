Крыша дома частично рухнула в селе под Рязанью

Рязань, 27 февраля. Кровля многоквартирного дома обрушилась в Рязанской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в селе Реткино в ночное время суток. Среди людей жертв нет, материальный ущерб от обрушения кровли подсчитывается. Пострадала часть квартир, в которых проживают девять граждан.

После случившегося местным жителям предложили разместиться в пункте временного содержания, однако никто не согласился. Перебоев с подачей газа, воды и электричества в доме нет. Крышу планируют восстановить, точных сроков пока не называют. О том, почему рухнула кровля, не сообщается. Точную причину установят специалисты.

Часть здания обрушилась в районе трубного завода «Филит» в Москве, сообщал ФАН. Находившиеся внутри дома люди самостоятельно эвакуировались на улицу.