Два человека пострадали в массовом ДТП в сочинском тоннеле

Сочи, 27 февраля. Четыре машины попали в аварию на трассе Адлер — Красная Поляна. Из-за происшествия дорога временно перекрыта.

Водитель Hyundai Starex, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Volkswagen Polo, затем продолжил движение и столкнулся с Hyundai Starex и с BMW, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

После удара первая машина опрокинулась на бок и перекрыла часть дороги. Это спровоцировало заторы на дороге по пути на Красную Поляну. В ДТП пострадали два человека. О том, кто именно получил травмы, не уточняется. Известно, что людям оказывают медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства, приведшие к аварии, устанавливаются.

Полицейский ранее устроил смертельное ДТП в Челябинске, сообщал ФАН. Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.