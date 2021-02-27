Сурайкин объяснил, почему реальных заказчиков убийства Немцова надо искать на Западе

Больше всего «победных очков» от смерти Бориса Немцова получили политики Запада — следовательно, реальных заказчиков его убийства надо искать именно там. Об этом в интервью ФАН заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

27 февраля 2021 года исполнилось ровно шесть лет со смерти Немцова. По этому поводу в его честь на Большом Москворецком мосту в столице прошла акция памяти. Однако намного раньше даже самых рьяных сторонников оппозиционера там появились послы трех стран: США (Джон Салливан), Великобритании (Дебора Броннерт) и Латвии (Марис Риекстиньш). Позже в своих официальных Twitter-аккаунтах они буквально признавались в любви к политику, чьи последние десять лет жизни были посвящены дестабилизации политической обстановки в России.

«Почему он им так мил? Да прежде всего тем, что проводил антироссийскую политику, — заявил Сурайкин. — И даже его смерть (которая, безусловно, является трагедией, и я соболезную его родным и близким) оказалась сознательной провокацией со стороны тех, кто борется с российским руководством и российской государственностью».

Глава партии «Коммунисты России» предположил, что люди, имеющие прямое отношение к смерти Немцова, «так или иначе связаны с теми господами, которые, проявив недюжинное лукавство, пришли сегодня почтить его память».

«Они не чураются ничем, чтобы навредить российскому народу — даже убийствами своих собственных марионеток, — убежден политик. — Очевидно, в определенный момент кто-то очень влиятельный на Западе решил, что мертвый Немцов окажется куда полезнее живого в борьбе с нашей властью, — и вот результат».

Собеседник ФАН также прокомментировал твит британского посольства по поводу смерти оппозиционера, в котором то растекается в хвалебных одах в адрес погибшего. В частности, в заявлении было сказано, что «Борис Немцов в Великобритании вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России».

«Разумеется, он вызывал восхищение у тех, кто подрывал нашу государственность и мечтал поставить страну под внешнее управление», — заявил Сурайкин.

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