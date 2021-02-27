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Сурайкин объяснил, почему реальных заказчиков убийства Немцова надо искать на Западе

Сурайкин объяснил, почему реальных заказчиков убийства Немцова следует искать на Западе

Больше всего «победных очков» от смерти Бориса Немцова получили политики Запада — следовательно, реальных заказчиков его убийства надо искать именно там. Об этом в интервью ФАН заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

27 февраля 2021 года исполнилось ровно шесть лет со смерти Немцова. По этому поводу в его честь на Большом Москворецком мосту в столице прошла акция памяти. Однако намного раньше даже самых рьяных сторонников оппозиционера там появились послы трех стран: США (Джон Салливан), Великобритании (Дебора Броннерт) и Латвии (Марис Риекстиньш). Позже в своих официальных Twitter-аккаунтах они буквально признавались в любви к политику, чьи последние десять лет жизни были посвящены дестабилизации политической обстановки в России.

«Почему он им так мил? Да прежде всего тем, что проводил антироссийскую политику, — заявил Сурайкин. — И даже его смерть (которая, безусловно, является трагедией, и я соболезную его родным и близким) оказалась сознательной провокацией со стороны тех, кто борется с российским руководством и российской государственностью».

Сурайкин объяснил, почему реальных заказчиков убийства Немцова следует искать на Западе

Глава партии «Коммунисты России» предположил, что люди, имеющие прямое отношение к смерти Немцова, «так или иначе связаны с теми господами, которые, проявив недюжинное лукавство, пришли сегодня почтить его память».

«Они не чураются ничем, чтобы навредить российскому народу — даже убийствами своих собственных марионеток, — убежден политик. — Очевидно, в определенный момент кто-то очень влиятельный на Западе решил, что мертвый Немцов окажется куда полезнее живого в борьбе с нашей властью, — и вот результат».

Собеседник ФАН также прокомментировал твит британского посольства по поводу смерти оппозиционера, в котором то растекается в хвалебных одах в адрес погибшего. В частности, в заявлении было сказано, что «Борис Немцов в Великобритании вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России».

«Разумеется, он вызывал восхищение у тех, кто подрывал нашу государственность и мечтал поставить страну под внешнее управление», — заявил Сурайкин.

Ранее ФАН писал, чем запомнился людям Борис Немцов.

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