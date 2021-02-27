Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

Оберстдорф, 27 февраля. Россиянин Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам, который продолжается в Оберстдорфе.

Двукратный обладатель Большого хрустального глобуса выиграл скиатлон в рамках планетарного первенства. Россиянин на финише опередил норвежских спортсменов.

Дистанцию в 30 километров Большунов преодолел за 1 час, 11 минут и 33,90 секунды. Призер Олимпиады выиграл первую медаль для России на ЧМ-2021. Второе место занял Симен Хегстад Крюгер, проигравший Большунову 1,10 секунды. Его соотечественник Ханс Кристер Холунд пришел к финишу третьим. ЧМ-2021 проходит в Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта.