Аналитик Евстифеев оценил перспективы рубля на начало марта

Москва, 27 февраля. Эксперты поделились прогнозами касательно ситуации на нефтяном рынке в начале марта и рассказали, что может ждать курс рубля на следующей неделе.

Активы развивающихся рынков находятся под давлением роста базовых доходностей в Соединенных Штатах Америки, заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Высокая инфляция требует ужесточения монетарной политики, а это, в свою очередь, негативно сказывается на местных долговых рынках и приводит к оттоку иностранного капитала.

«Негативная динамика рубля и ОФЗ в данном сопоставлении выглядит мягче, чем у аналогов», — рассказал аналитик «Российской газете».

К началу марта перспективы российской нацвалюты выглядят умеренно-негативными. Рубль вряд ли сможет противостоять внешнему давлению из-за окончания налогового периода. В итоге эксперт видит повод для возвращения курса доллара в марте к отметке в 75 рублей.

Что касается нефтяного рынка, то с наступлением весны предложение должно немного возрасти по январским соглашениям ОПЕК+. Как эта тенденция, так и укрепление доллара США и рост доходностей по облигациям могут оказать давление на цены, считает глава аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина.