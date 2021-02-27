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Экономика

Аналитик Евстифеев оценил перспективы рубля на начало марта

Аналитик Евстифеев оценил перспективы рубля на начало марта

Москва, 27 февраля. Эксперты поделились прогнозами касательно ситуации на нефтяном рынке в начале марта и рассказали, что может ждать курс рубля на следующей неделе.

Активы развивающихся рынков находятся под давлением роста базовых доходностей в Соединенных Штатах Америки, заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Высокая инфляция требует ужесточения монетарной политики, а это, в свою очередь, негативно сказывается на местных долговых рынках и приводит к оттоку иностранного капитала.

«Негативная динамика рубля и ОФЗ в данном сопоставлении выглядит мягче, чем у аналогов», — рассказал аналитик «Российской газете».

К началу марта перспективы российской нацвалюты выглядят умеренно-негативными. Рубль вряд ли сможет противостоять внешнему давлению из-за окончания налогового периода. В итоге эксперт видит повод для возвращения курса доллара в марте к отметке в 75 рублей.

Что касается нефтяного рынка, то с наступлением весны предложение должно немного возрасти по январским соглашениям ОПЕК+. Как эта тенденция, так и укрепление доллара США и рост доходностей по облигациям могут оказать давление на цены, считает глава аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина.

Пока что инвесторы продолжают держать в уме риск ужесточения санкций, который остается на повестке дня, считают аналитики. Американская валюта укрепляется на международном рынке, что не дает рублю преодолеть отметку в 73,273,4 доллара, пишет ФАН.

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