Поющий тигренок из барнаульского зоопарка прославился на весь мир

Барнаул, 27 февраля. Видеоролик с поющим тигренком из алтайского зоопарка так понравился пользователям Сети, что его начали показывать в мировых СМИ.

Сотрудники барнаульского зоопарка «Лесная сказка» засняли, как тигренок-подросток сидит на деревянном домике и кричит очень высоким голосом. Они объяснили, что с хищником все в порядке — таким образом он привлекает внимание мамы, которую отчаянно ревнует к двум другим тигрятам. За необычный музыкальный талант и любовь к высоким нотам ему дали имя Витас.

Спустя некоторое время директор зоопарка Сергей Писарев рассказал, что иностранные информационные агентства начали обращаться к нему с просьбой разрешить показать видео с поющим амурским тигренком.

«Вот так маленький тигренок Витас может прославить целый город, регион и страну. Мировые СМИ показывают его в своих новостях», — пишет Сергей в Instagram.

Теперь журналисты и местные жители спешат в зоопарк, чтобы лично познакомиться с местной полосатой знаменитостью.

В Ростовском зоопарке засняли момент пробуждения белой медведицы Кометы и ее малыша. Ролик уже набрал более 43 тысяч просмотров. На кадрах видно, как Комета лежит на спине и обнимает медвежонка.