Сбежавший в Испанию Панин без трусов рассказал россиянам о счастье

Торревьеха, 27 февраля. Звезда криминально-комедийного боевика «Жмурки» Алексей Панин решил дать жизнеутверждающий совет россиянам, нежась под солнечными лучами на побережье Коста-Бланка в Испании.

Актер опубликовал в личном Instagram-блоге смелое фото, сделанное на нудистском пляже. Панин запечатлен на золотом песке абсолютно голым. Его одежда сложена в аккуратную стопку неподалеку. Знаменитость протягивает к солнцу руки и широко улыбается, подставив лицо ветру.

Под снимком Панин посоветовал россиянам забыть о несущем печали прошлом. По словам 43-летнего артиста, не стоит думать и о будущем, так как оно несет тревоги. Актер считает, что радости достоин каждый день. Подписчики тепло восприняли «манифест» Панина.

«Алексей, спасибо, что вы есть»; «Жизнь без правил! Ни чем не утяжеленная! Слияние с природой!»; «Эх, в спортзал бы тебя загнать», — отметились фанаты в комментариях к посту.

Вместе с Паниным в Испании проживает его 12-летняя дочь Анна. Девочка открыто признается, что не хочет общаться и встречаться со своей матерью Юлией Юдинцевой. В то же время девочка заблокировала бывшую возлюбленную отца в социальных сетях и не планирует налаживать с ней связь.