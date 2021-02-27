Прокуратура поставила на контроль дело об осквернении Вечного огня на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 27 февраля. Прокуратура Центрального района Петербурга поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после того, как на Марсовом поле закидали снегом Вечный огонь.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По предварительным данным, ночью 26 февраля неустановленные лица, находясь у памятника «Борцам революции» на Марсовом поле, цинично потушили пламя огня, кинув в него снег.

Источник ФАН в правоохранительных органах уточнил, что уголовное дело (по статье об осквернении мест захоронения умерших) было возбуждено не в отношении конкретных лиц, а по факту преступления. На данный момент личности двух девушек, которые могут быть причастны к преступлению, пока не установлены. Сейчас ведется их розыск. На вид им 17-20 лет.