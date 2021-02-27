«Все связано»: Стремительно остывающий Гольфстрим создаст серьезные проблемы Западу

Москва, 27 февраля. В публикации журнала Nature Geoscience приводятся данные о замедлении теплого морского течения в Атлантическом океане. Ученые подчеркивают, что речь идет о целой системе, оказывающей влияние на западное побережье Европы и Африки, Скандинавский полуостров и и даже Баренцево море с Северным Ледовитым океаном. По их прогнозам, глобальное потепление в конечном итоге может полностью остановить течение, что сулит ужасные последствия для всех государств с выходом к Атлантическому океану, — сообщает «ПолитПазл».

С данной точкой зрения согласен и журналист-натуралист Александр Хабургаев. В интервью для радио «Говорит Москва» он уточнил, что с климатическими изменениями в первую очередь столкнутся жители атлантического побережья. Но глобальный характер проблемы он так же не исключает и подчеркнул, что от последствий не застрахованы и другие уголки планеты.

«Все связано. Люди осушили Аральское море, а соль с Арала находят сейчас в Северном Ледовитом океане. Пески Сахары перелетают через Атлантику и долетают до США — вот насколько все связано», – заявил Хабургаев.

В случае с Гольфстримом, по мнению эксперта, основная опасность заключается в том, что теплое течение, из-за разности в температурах, расходится с холодным Лабрадором. Однако замедление Гольфстрима автоматически означает его остывание. Изменение этого значения даже на один градус приведет к радикальным изменениям в странах, расположенных на побережье Атлантики.

Ранее ФАН сообщал об изменениях в климате в Северной Америке, где в районе штата Техас выпал снег и резко изменилась температура, что привело к выходу из строя всей энергосистемы.