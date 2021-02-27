Баранец рассказал, чем закончится военная авантюра Украины в Крыму

Москва, 27 февраля. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, чем обернется для Украины попытка напасть на Крым.

Ранее стало известно о переброске Украиной ракетных комплексов «Точка У» к границе с Крымом — СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о движении колонны машин в сторону полуострова. Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, полковник запаса Виктор Баранец в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» отметил, что вопрос Крыма в составе Украины — это киевская сказка, которая хороша лишь до тех пор, пока нога или пуля украинского солдата не пересечет государственную границу России.

«Это уже будет серьезная заваруха», — говорит он о возможном противостоянии между странами.

Баранец отметил, что в вопросе Крыма все точки над «i» давно расставил президент России Владимир Путин: в случае агрессии в Донбассе или в Крыму Украина может лишится государственности. По словам собеседника издания, в России знают о призывах действующего украинского лидера Владимира Зеленского к реинтеграции полуострова, но крымская группировка войск не спит.

«Хочется напомнить украинским генералам, что Крым, наравне с Калининградской областью, является наиболее защищенным в военном отношении регионом Российской Федерации. <...> Если Киев начнет военную авантюру в Крыму, то новая граница Украины будет проходить по Днепру. Вот чем закончится нападение Киева на Крым», – сказал полковник запаса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за непризнание Крыма территорией России, сообщает Федеральное агентство новостей.