Роскосмос в 2021 году выполнит три пуска с Восточного по федеральной программе

Москва, 27 февраля. Роскосмос в этом году планирует осуществить три пуска по федеральной космической программе с космодрома «Восточный», заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, в течение года также планируются коммерческие запуски, а к концу 2021 года Роскосмос также готовит пуск «Луны-25». Всего на текущий год госкорпорация запланировала 29 пусков ракет космического назначения.

«29 планируем только ракет космического назначения, но это за счет тех долгов, которые у нас накопились по прошлому году», — сказал Рогозин.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что 25 марта с Восточного должна быть запущена ракета-носитель «Союз-2.1б», которая доставит на околоземную орбиту спутники компании OneWeb.

Ранее ФАН писал, что два дополнительных запуска российских ракет-носителей могут состояться летом с космодрома для доставки спутников британской компании на орбиту.