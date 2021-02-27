Юлия Барановская похвасталась роскошным отдыхом на Мальдивах

Мале, 27 февраля. Телеведущая и экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская отправилась отдыхать на Мальдивы вместе со своими тремя детьми от спортсмена.

Кадрами роскошного отдыха на райских островах знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Барановская проводит отпуск на частном острове. Звезда телеэкрана сняла виллу, стоимость аренды которой составляет 150 тысяч рублей в сутки.

На Мальдивах ведущая собирается провести неделю, то есть, жилье обойдется ей примерно в 1 миллион рублей. Отказывать себе и детям в развлечениях экс-возлюбленная Аршавина тоже не собирается.

«В планах акулы, черепахи и морские дьяволы», — написала Барановская.

Вместе с детьми телеведущая занималась дайвингом, и семье посчастливилось повстречать китовую акулу. Барановская отметила, что эта рыба питается планктоном, поэтому находиться рядом с ней человеку не слишком опасно. Кроме того, знаменитость с сыновьями и дочерью посетила построенную в океане виллу с подводной спальней.

Юлия Барановская прожила с Андреем Аршавиным девять лет. Она признавалась, что очень тяжело переживала расставание со спортсменом. Ведущая даже боялась пристраститься к алкоголю.