Анонсированы испытания частей двигателя для ракеты-носителя «Ангара»

Москва, 27 февраля. Отдельные части и узлы улучшенного двигателя для ракеты «Ангара» будут испытаны в 2021 году, заявил главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин.

Проверка отдельных деталей является частью перепроектирования ракетного двигателя РД-191М для ракеты-носителя «Ангара» и «Амур» (также известны как «Союз-7)». Кроме испытаний, в 2021 году будет выпущена вся конструкторская документация по разрабатываемому проекту, сообщил Левочкин в эфире телепрограммы «Большой космос» на YouTube-канале Роскосмоса.

Генеральный директор научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщал, что огневые испытания новой версии двигателя запланированы на середину 2022 года. Первый образец РД-191М должен быть собран до конца 2021 года, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Роскосмос допускает строительство российской орбитальной станции.