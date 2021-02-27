Иностранных страховщиков могут привлечь к ответственности за навязывание услуг

Москва, 27 февраля. Проект закона, распространяющий ответственность за навязывание дополнительных услуг на иностранные страховые компании, внесен в Госдуму Правительством РФ.

Кроме того, предлагается привлекать организации к ответственности за необоснованный отказ заключать страховой договор. Статья КоАП предусматривает за данные нарушения штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юрлиц. В пояснительной записке к проекту отмечается, что его целью является защита прав потребителей страховых услуг, а также предупреждение регуляторного арбитража.

Авторы законопроекта уточнили, что для иностранных страховых фирм, представительства которых работают в России, будут применяться те же административных наказания, что и в отношении отечественных. Норматив может вступить в силу 22 августа 2021 года.

С 1 марта текущего года в России начинает действовать ряд изменений и нововведений. Они связаны с санитарно-эпидемиологическими требованиями, ПДД и выплатами на детей, сообщает Федеральное агентство новостей.