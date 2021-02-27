В КНР рассказали, как РФ ответит на провокацию США с бомбардировщиками у своих границ

Пекин, 27 февраля. Переброска бомбардировщиков ВВС США в Норвегию стала обыкновенным блефом Вашингтона перед Россией, и Москва ответит на провокацию. В этом уверены эксперты из КНР.

Соединенные Штаты сообщили о намерении перебросить стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на территорию норвежской авиабазы. Однако такое решение может обернуться против Вашингтона, ведь Россия не оставит такой выпад без ответа. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на военных экспертов китайского издания Sohu.

Норвегия расположена близко к российской территории. Американские бомбардировщики окажутся уязвимыми перед тактической авиацией ВКС России независимо от того, на какой из авиабаз они будут расположены. Такое решение стало серьезным промахом Пентагона, считают в Sohu. Командование ВВС США нарушило свои же собственные принципы, которые запрещают базирование бомбардировщиков близко к передовой.

Для России не составит большого труда уничтожить B-1B Lancer в случае прямого столкновения. Попытка Вашингтона блефовать не принесет никакой пользы для США, и только поставит американские силы в уязвимое положение в антироссийской игре.

Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о целях переброски ракетоносцев ВВС США в Норвегию.