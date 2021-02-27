Ледоходы и кларий угревидный: ФАН рассказывает о необычных курских сувенирах

Практически все путешественники привозят с собой из разных городов памятные сувениры, доставляющие приятное эстетическое удовольствие. Это могут быть как традиционные блюда из регионов, так игрушки, сладости и многое другое. Корреспондент ФАН составил топ самых необычных подарков, которые можно найти в Соловьином крае.

Антоновские яблоки

Антоновка — не только символ плодородия курской земли, но и всей России. Однако в каждом регионе этот фрукт называют по-своему.

Особенность антоновских яблонь заключается в том, что они хорошо переносили суровые русские зимы, их можно было долго хранить и использовать для домашних заготовок. Из них готовили варенья, джемы, компоты, мармелады, пастилу и моченные антоновские яблоки.

Многие художники и писатели в своих произведениях изображали и воспевали чудесные яблони.

В центре города в 2004 году антоновке был установлен памятник — полый двухметровый металлический фрукт, вес которого составляет 150 килограммов.

Помимо этого, за выдающиеся достижения в различных сферах врачи, художники, бизнесмены, спортсмены и политики получают премию золотого яблока «Курской антоновки».

Коренной пряник

Изготовлением знаменитых курских пряников занимаются в селе Свобода, где находится главная достопримечательность Соловьиного края — Коренная пустынь.

Самобытный и интересный подарок удивит не только своим эстетичным видом, но и приятным вкусом.

«Курская птичка»

Суфлейные конфеты птичье молоко любит каждый курянин. Каждый турист, приехавший в регион, обязательно должен попробовать эту вкусную сладость.

Ледоходы

Любители промышленного туризма смогут и для себя найти в Курске необычный сувенир — ледоходы. В регионе их производят более десяти лет. Они бывают с различными видами шипов, детские и взрослые, для любого времени года.

Найти их можно на местных рынках и в хозмагазинах по низким ценам.

Угревидный кларий

На территории Курской области производят клария угревидного (кармута), белое мясо которого имеет плотную консистенцию. По вкусу она напоминает угорь или семгу, но превосходит их по полезным свойствам. Рыба гипоаллергена.

Кармута является блюдом национальной японской кухни, а также ее включают в рацион диетического и детского питания.

Разводом экзотической рыбы занимаются в Курской области Медведском районе селе Панино. Для кармута была создана идеальная среда обитания и хорошо подобранное питание. Известно, что в нем отсутствуют вредные добавки, синтетические гормоны и антибиотики.

Ранее ФАН сообщал, что многие открытия курян повлияли на ход истории. Например, сельский учитель математики и физики придумал прообраз нынешнего дирижабля, а астроном-самоучка предсказал точное расписание солнечных и лунных затмений на несколько столетий вперед.