Бывшая наводчица батальона «Айдар» Надежда Савченко раскритиковала внесенный в Верховную раду «закон о коллаборантах». По ее словам, если украинский парламент одобрит законопроект, то это приведет к развалу страны.

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность, направленный против украинцев, выступающих за дружественные отношения с Российской Федерацией. Текст документа пока не обнародован, но член президентской фракции «Слуга народа» Егор Чернев на своей странице в Facebook расписал его нормы.

Законом предусматриваются следующие виды наказания:

лишение свободы на срок 10–15 лет;

пожизненное заключение;

запрет занимать определенные должности от 10 до 15 лет;

конфискация имущества.

По этой статье, например, можно будет сажать за выступление украинцев на эфирах российского ТВ, участие в любых совместных мероприятиях, где могут быть задействованы представители властей РФ (особенно, если их покажут в СМИ). Уголовно наказуемыми также становятся любые телемосты с Россией или с Донбассом, которые проводили отдельные украинские телеканалы.

У законопроекта сразу же нашлись критики как в юридической среде, так и среди общественности. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Первый Независимый» заявила, что «закон о коллаборантах» был продиктован Западом.

«Что касается последних действий украинских властей. Я не думаю, что это делает лично Зеленский. Уверена, что такая политика стала возможной под влиянием геополитического противника Российской Федерации. К сожалению, Украина очень часто теряет свой суверенитет, поскольку зависит от западных партнеров. Поэтому нам часто подсказывают, что необходимо делать, чтобы страна была как можно больше полезной Западу», — сказала она.

Савченко добавила, что нельзя наказывать только одну часть страны, поскольку политики, которые называют себя патриотами, на самом деле являются предателями Украины. Она объяснила, что многие депутаты Верховной рады вредят собственному государству в угоду США и ЕС. По ее словам, если так и дальше пойдет, то страна распадется на две части: одна отойдет России, другая — Западу.

«Зеленскому необходимо не только бороться с пророссийскими силами и коллаборационистами, но и написать закон про иностранных агентов и их влияние на Украину. Тогда половина членов партий «Слуга народа», «Европейская солидарность», вся политическая сила «Голос» окажутся в тюрьме за то, что они являются предателями Украины. Они вредят собственному государству на пользу иностранным интервентам. Я считаю, нельзя давить только на одну часть населения, необходимо уравновесить поле. Такими действиями Зеленский разорвет Украину на части, одну из которых отдадут России, другую — западным партнерам», — резюмировала она.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский посол Оксана Маркарова потребовала от Запада усилить санкции в отношении России. По ее словам, давление на РФ должно продолжаться до того момента, пока Москва «не изменит свое поведение».