Стало известно, сколько в среднем потратили россияне на цветы перед 14 февраля

Москва, 27 февраля. Крупнейший российский оператор фискальных данных «Платформа ОФД» рассказал, сколько в среднем жители Российской Федерации тратили на букет цветов перед Днем святого Валентина.

Накануне праздника средний чек покупки букетов цветов равнялся сумме в 2,5 тысячи рублей. Об этом написал ТАСС, ссылаясь на исследование оператора.

«На предпраздничной неделе средний чек покупки цветочных букетов возрастает примерно в 2-2,5 раза», — говорится в статье.

Причем сумма покупки в период с 8 по 14 февраля 2021 года оказалась на 105 процентов выше, чем за две недели до Дня влюбленных, и на 14 процентов превысила показатели прошлого года. Частота приобретения цветов увеличилась год к году на 2 процента, поясняют эксперты.

В онлайн-сервисе «Яндекс.Маркет» рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, что российские женщины дарят своим мужчинам на 23 февраля. Как оказалось, в основном это парфюмерия, инструменты или ювелирные изделия.