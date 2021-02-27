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Латинская Америка

Массовый побег из тюрьмы в Гаити, десятки убитых

Массовый побег из тюрьмы в Гаити, десятки убитых

Порт-о-Пренс, 27 января. Количество сбежавших из тюрьмы Круа-де-Буке в Гаити увеличилось до 400 человек. Во время тюремного бунта погибли 25 человек, сообщает BBC News Mundo.

Бунт в колонии в 10 километрах от столицы Гаити произошел вечером 25 февраля. Издание Haiti24 сообщило, что из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных. Бунтовщики завладели оружием надзирателей и убили начальника тюрьмы Пола Жозефа Виктора.

Спустя сутки власти беднейшей страны Латинской Америки заявили, что сбежать удалось не нескольким десяткам, а нескольким сотням заключенных. В ходе операции по поиску и поимке беглецов удалось задержать уже более 200 преступников, некоторые из них были схвачены и выданы полиции местными жителями.

Среди 25 погибших с начала бунта был и главарь местной банды «Деревня бога» Арнел Джозеф. Пресс-секретарь гаитянской полиции Гэри Десрозье отметил, что беглец был застрелен по время передвижения на мотоцикле в окрестностях Порт-о-Пренса.

Джозеф считался самым опасным преступником в стране. В 2018 году полиция Гаити предложила вознаграждение в размере 27 тысяч долларов за любую информацию о Джозефе. Впервые он «прославился» в 2011 году, когда его приговорили к шести годам тюрьмы за убийство полицейского. В послужном списке Джозефа также ограбления водителей грузовиков, изнасилования и похищения людей.

Тюрьма Круа-де-Буке была построена в 2012 году и рассчитана на размещение 872 заключенных. По словам министра связи Гаити Франца Эскантуса, к моменту массового побега в колонии содержались 1500 преступников. В 2014 году тюрьма в Круа-де-Буке впервые попала в криминальные хроники местных газет в связи с массовым побегом. Тогда из исправительного учреждения сбежали более 300 осужденных.

Аналогичные ситуации часто происходят в колониях Гаити. В 2017 году из тюрьмы города Аркахаи сбежали 170 заключенных, большая часть из которых была задержана в первые несколько дней. В 2019 году на фоне антиправительственных протестов, которые отвлекли внимание полиции, из колонии южного города Алквин сбежали 78 арестантов. 

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