Массовый побег из тюрьмы в Гаити, десятки убитых

Порт-о-Пренс, 27 января. Количество сбежавших из тюрьмы Круа-де-Буке в Гаити увеличилось до 400 человек. Во время тюремного бунта погибли 25 человек, сообщает BBC News Mundo.

Hundreds of inmates flee from Croix-des-Bouquets jail in Haitihttps://t.co/CEvANYrfhr