Массовый побег из тюрьмы в Гаити, десятки убитых

Порт-о-Пренс, 27 января. Количество сбежавших из тюрьмы Круа-де-Буке в Гаити увеличилось до 400 человек. Во время тюремного бунта погибли 25 человек, сообщает BBC News Mundo.

Hundreds of inmates flee from Croix-des-Bouquets jail in Haitihttps://t.co/CEvANYrfhr — BBC News (World) (@BBCWorld) February 27, 2021

Бунт в колонии в 10 километрах от столицы Гаити произошел вечером 25 февраля. Издание Haiti24 сообщило, что из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных. Бунтовщики завладели оружием надзирателей и убили начальника тюрьмы Пола Жозефа Виктора.

Men kijan prizonye yo ye nan la rue Croix des bouquets???????? pic.twitter.com/FccxuKD4KJ — Mr Tagg Promo???????????????? (@MrtaggPromo) February 25, 2021

Спустя сутки власти беднейшей страны Латинской Америки заявили, что сбежать удалось не нескольким десяткам, а нескольким сотням заключенных. В ходе операции по поиску и поимке беглецов удалось задержать уже более 200 преступников, некоторые из них были схвачены и выданы полиции местными жителями.

????????#HAITÍ | 25 personas murieron y más de 400 reclusos se escaparon durante una fuga de la Prisión Civil Croix-des-Bouquets, en el noreste de Puerto Príncipe. Entre los fallecidos se encuentran el director del penal y el jefe de una poderosa pandilla. pic.twitter.com/9wD4SjFRxD — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) February 27, 2021

Среди 25 погибших с начала бунта был и главарь местной банды «Деревня бога» Арнел Джозеф. Пресс-секретарь гаитянской полиции Гэри Десрозье отметил, что беглец был застрелен по время передвижения на мотоцикле в окрестностях Порт-о-Пренса.

La Policía de #Haití ???????? mató a #ArnelJoseph, uno de los principales cabecillas de bandas armadas del país, un día después que se fugara de la cárcel de Croix-des-Bouquets durante sangriento motín con al menos 8 muertos, entre ellos el director del penal. https://t.co/ubkeISmi9o — The Epoch Times Español (@EpochTimesEs) February 27, 2021

Джозеф считался самым опасным преступником в стране. В 2018 году полиция Гаити предложила вознаграждение в размере 27 тысяч долларов за любую информацию о Джозефе. Впервые он «прославился» в 2011 году, когда его приговорили к шести годам тюрьмы за убийство полицейского. В послужном списке Джозефа также ограбления водителей грузовиков, изнасилования и похищения людей.

Тюрьма Круа-де-Буке была построена в 2012 году и рассчитана на размещение 872 заключенных. По словам министра связи Гаити Франца Эскантуса, к моменту массового побега в колонии содержались 1500 преступников. В 2014 году тюрьма в Круа-де-Буке впервые попала в криминальные хроники местных газет в связи с массовым побегом. Тогда из исправительного учреждения сбежали более 300 осужденных.



Аналогичные ситуации часто происходят в колониях Гаити. В 2017 году из тюрьмы города Аркахаи сбежали 170 заключенных, большая часть из которых была задержана в первые несколько дней. В 2019 году на фоне антиправительственных протестов, которые отвлекли внимание полиции, из колонии южного города Алквин сбежали 78 арестантов.