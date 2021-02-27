Рынок жилищного строительства в России ушел от госфинансирования

Москва, 27 февраля. Более половины инвестиций в строительство жилья сейчас обеспечивается населением, сообщил замруководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе.

Доля вложений малого бизнеса в возведение домов составляет меньше 10%, а в остальном деньги поступают от крупного бизнеса, то есть государство фактически ушло с этого рынка, отметил Кенчадзе. Также, по его словам, наблюдается тенденция к снижению доли банковских кредитов в совокупном объеме финансирования.

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин объяснял, что усилия правительства сейчас направлены на формирование рынка доступного жилья. Речь идет о социальной поддержке граждан, восстановлении прав дольщиков, расселении аварийного жилья и строительстве инфраструктуры по программе «Стимул».

Согласно предварительным данным Росстата за прошлый год, объем жилищного строительства по стране составил 80,6 млн квадратных метров общей площади, построено девять тысяч многоквартирных домов.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков ранее констатировал, что рост цен на недвижимость прекратился, то есть рынок возвращается к нормальной жизни.