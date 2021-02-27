Киев, 27 февраля. Украинская армия питается картофельным пюре российского производства. Некоторые граждане Незалежной выступили против продуктов от «государства агрессора» для солдат ВСУ.

Директор компании «Вимал» Сергей Самоненко возмутился реализации российского продукта на территории Украины. По его словам, все картофельное пюре импортируется из-за границы. Речь идет не о блюдах из свежего картофеля, а из сушеных хлопьев. Предприятие Самоненко позиционирует себя как одно из крупнейших предприятий страны и государств СНГ по производству высококачественного крахмала. Однако их продукция не попадает в тарелки военных.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова пожаловалась, что в случае перехода на стандарты НАТО, военных обяжут питаться картофельным пюре, пишет «ПолитРоссия».

Ранее командование ВСУ изменило стандарт строевого шага, который придумали еще в СССР. Украинским военным можно будет поднимать ногу на пять сантиметров ниже, чтобы отличаться от российских.