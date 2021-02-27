Полиция проводит проверку после избиения экс-жены Епифанцева в ресторане

В полиции Центрального района Петербурга проводят проверку по факту драки в ресторане, в ходе которой 36-летняя актриса, бывшая жена актера Владимира Епифанцева, Анастасия Веденская получила серьезные травмы. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен. Об этом корреспонденту ФАН сообщил адвокат актрисы Дмитрий Ефремов.

Известно, что в рамках проверки были опрошены стороны конфликта — пострадавшая и нападавшая женщины. Также есть показания свидетелей, с места происшествия изъяты видеозаписи.

В ближайшее время эксперты сделают заключение о причиненном вреде здоровью Веденской. В основу выводов лягут медицинские документы, которые уже изъяты сотрудниками полиции. Исходя из тяжести вреда здоровью, будет решаться вопрос квалификации преступления и возбуждения уголовного дела.

Как рассказала актриса, она приехала в Петербург со старшим сыном на премьеру фильма «Дочь тьмы», в котором сыграла главную роль. Они решили поужинать в ресторане при отеле. За ужином к ним присоединился режиссер фильма и незнакомая супружеская пара. Компания употребляла спиртные напитки, а потом подруга режиссера нанесла актрисе два удара в лицо бокалом для пива.

Веденская ранее рассказала ФАН, что сейчас проходит лечение. Врачи диагностировали у нее сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Актриса написала заявление в полицию на нападавшую. По ее словам, она не претендует на денежную компенсацию, а требует, чтобы обидчица ответила по закону.