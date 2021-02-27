Яблоки положительно влияют на развитие памяти

Квинсленд, 27 февраля. Употребление яблок положительно влияет на развитие памяти у человека, выяснили исследователи из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.

Коллектив ученых провел исследование на лабораторных мышах. Специалисты создали аналоги стволовых клеток мозга молодых грызунов и добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту, которые содержатся в яблоках. Результаты показали, что высокая концентрация этих фитонутриентов во фруктах активирует процесс нейрогенеза, при котором формируются новые нейроны.

Также фитонутриенты, ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), положительно влияют на разные органы, в том числе мозг, отметили исследователи. Эффект от яблок для мозговой активности можно сопоставить с физическими упражнениями. Как известно, нагрузки способствуют появлению новых нейронов.

До этого диетологи рассказали, что некоторые продукты нельзя употреблять одновременно, так как это нарушает пищеварение и усвоение витаминов. Так, яблоки, бананы и киви лучше есть отдельно друг от друга.