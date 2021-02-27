Айсберг размером с Петербург откололся от ледника Брант в Антарктиде

Лондон, 27 февраля. Гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, что практически сопоставимо с территорией Петербурга, откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде.

На леднике находится британская исследовательская станция Halley. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании.

Около десяти лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться большие трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти: ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. Затем эта расселина расширилась на несколько сотен метров, после чего сформировался айсберг.

В организации отметили, что опасности для станции нет, поскольку еще в 2016 году ее перенесли в глубь континента. При этом группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля из-за наступления антарктической зимы.

ФАН ранее писал, что Северный Ледовитый океан может перестать покрываться льдом уже через 35 лет. Это связано с изменением климата.