Мать Водяновой назвала причину развода модели с первым мужем

Москва, 27 февраля. Супермодель и филантроп Наталья Водянова развелась с британским аристократом Джастином Портманом в 2011 году. Спустя 10 лет стала известна причина окончания их романа.

О разводе модели и британского пэра рассказала ее мать Лариса Викторовна. Она стала гостьей шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. Мать Водяновой не скрывает, что ей импонирует Портман. Британский аристократ при первой встрече смог завоевать доверие Оксаны — младшей сестры супермодели, с детства страдающей от аутизма и ДЦП. Новый муж Водяновой кажется Ларисе Викторовне «жестким».

По словам матери модели, британский пэр был вежливым и чутким человеком. Семейная жизнь у Портмана и Водяновой не сложилась, потому что знаменитость стремилась идти вперед. Супермодель много работала и постепенно ей стало скучно с первым мужем, привыкшим вести размеренный образ жизни аристократа.

«В его семье никогда никто не работал. Наташа — первая женщина в этой семье, которая зарабатывала деньги», — поделилась Лариса Викторовна.

В начале февраля Наталья Водянова стала жертвой буллинга, показав «честное» селфи-фото без макияжа. Ее подписчики в Instagram сумели разглядеть на снимке усы.