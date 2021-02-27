Стали известны трагические подробности жизни покойной актрисы Светланы Савеловой

Москва, 27 февраля. Звезда фильма «Семь стариков и одна девушка» Светлана Савелова пережила несколько трагических испытаний судьбы, в том числе потерю ребенка и алкогольную зависимость.

Роль девушки, которая заставила пожилых мужчин заниматься спортом, принесла актрисе настоящую популярность. Однако личная жизнь у артистки не складывалась. Она была замужем за своим земляком, режиссером Геннадием Байсаком, но брак продлился всего год.

У Савеловой был роман с актером Николаем Караченцовым, когда он еще не добился известности. В жизни актрисы появлялись и другие мужчины, но ни к чему серьезному эти отношения не приводили.

Последним возлюбленным Савеловой стал бывший милиционер, которого уволили за пьянство. Они выпивали вместе и бурно ругались. Из-за пристрастия к спиртному артистка стала срывать спектакли, поэтому ей постепенно перестали давать роли в театре, а в кино давно не приглашали.

Когда актрисе было 40 лет, она впервые забеременела, однако ребенок появился на свет мертвым. Эта трагедия усугубила алкогольную зависимость Савеловой. Артистка перестала появляться на публике, поэтому пошли слухи, что она обезображена после страшного ДТП.

«Когда стало ясно, что с Савеловой произошла жизненная драма, до меня дошло, что она придумала для окружающих эту автокатастрофу. Уверена, потеря формы и проблемы с лицом — из-за пьянок. Поэтому так резко отстранилась от всех», — говорила «Экспресс-газете» школьная подруга актрисы.

Светлана Савелова скончалась в 1999 году. Тело артистки, которой было 57 лет, пролежало в ее квартире не менее трех дней. Причиной смерти назвали алкогольную интоксикацию.

Недавно скончалась другая звезда советского кино — Екатерина Градова. Многим зрителям она известна по роли радистки Кэт в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».