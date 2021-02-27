Налет «единорогов» на ювелирный салон в Южно-Сахалинске оказался рекламным ходом

Южно-Сахалинск, 27 февраля. Детей в костюмах единорогов, которые разбили витрину в ювелирном салоне, наняли в рекламном агентстве, заявили в пресс-службе главка МВД Южно-Сахалинска.

После ЧП на место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что нападение было рекламной акцией. Проверка по данному факту продолжается. Организаторов «перформанса» привлекут к ответственности.

О налете детей-«единорогов» сообщила в своем Instagram сотрудница магазина. По словам женщины, один из детей ударил молотком по витрине, а затем нападавшие быстро убежали. Женщина предположила, что «единороги» снимали видео для TikTok. Никаких драгоценностей «сказочные налетчики» не унесли.