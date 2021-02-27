Житель США сказочно разбогател благодаря съеденной на ужин пицце

Вашингтон, 27 февраля. Американец из города Саут-Хэдли штата Массачусетс сорвал джекпот в миллион долларов, просто выбрав на ужин пиццу.

Местный житель Томас Напиорковский пошел в магазин, чтобы купить еду. Мужчина решил остановиться на пицце, после чего его внимание привлек вендинговый автомат с лотерейными билетами.

Американец решил приобрести билет мгновенной лотереи Diamond Millions, благодаря чему в одночасье стал долларовым миллионером. Когда его спросили, как он потратит выигранные деньги, Напиорковский признался, что на эту сумму планирует, помимо прочего, купить жене новый автомобиль.

Похожий случай произошел с жительницей США Бетти Вонг. Она допустила ошибку при покупке лотерейных билетов, однако из-за этого смогла сорвать джекпот в 2 миллиона долларов (примерно 148 миллионов рублей). Женщина купила сразу 50 билетов, один из которых оказался счастливым и мгновенно сделал ее долларовой миллионершей.