Волонтеры в Подольске купили теплую обувь гулявшей в легких ботинках пенсионерке

Подольск, 27 февраля. Волонтеры движения «Милосердие — Подольск» подарили теплую обувь пожилой женщине, которая гуляла на морозе в легких ботинках. Об этом говорится в соцсетях.

Неравнодушные жители города обратили внимание на пенсионерку в супермаркете. Она стояла в легких ботинках и, скорее всего, пыталась согреться. На улице в этот момент было 15 градусов мороза и огромные сугробы. Волонтеры узнали про эту ситуацию и решили подарить женщине теплые сапоги.

Активисты также навестили одинокую бабушку в Серпухове, чтобы привезти ей продукты и лекарства. Она выглядела крайне слабой и вряд ли смогла бы сама дойти в магазин, а сын пенсионерки живет в другом городе.

«Пожалуйста, будьте внимательнее к окружающим. Поинтересуйтесь у своих соседей, нет ли в вашем доме старого, одинокого человека, который нуждается в помощи», — говорится в обращении волонтеров.

В Москве активисты движения «Помощники вакцинации» помогают медикам прививать россиян от коронавируса. Большая часть добровольцев — студенты. К акции присоединились уже свыше 2 тыс. человек.