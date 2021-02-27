Названа причина задержки рейса из Дубая в Москву

Дубай, 27 февраля. Задержка пассажирского самолета, следовавшего рейсом из ОАЭ в Москву, произошла по техническим причинам, а не из-за просроченного теста на коронавирус.

Как сообщали СМИ и Telegram-каналы, почти 500 человек сняли с лайнера якобы по причине истекшего срока давности теста на коронавирусную инфекцию у одного их пассажиров. Однако представители авиакомпании отметили, что уже при подготовке к вылету командир доложил об обнаружении сбоя в работе некоторых систем, передает телеканал «360».

На протяжении полутора часов специалисты пытались устранить технические неполадки. Вскоре было принято решение высадить всех пассажиров. Путешественники покинули воздушное судно, однако некоторое время провели в зоне ожидания на территории аэропорта. Теперь вылет запланирован на 18:00.