После взрыва в больнице Черновцов погиб один человек

Черновцы, 27 февраля. Украинская госслужба по ЧС раскрыла причины взрыва в украинской больнице №1 в городе Черновцы. В результате происшествия один человек погиб.

Причиной взрыва стал разрыв кислородного оборудования, об этом сообщили в экстренных службах региона.

После инцидента стало известно о смерти одного человека, еще один пострадал и сейчас доставлен в больницу. Кроме того, 20 человек были эвакуированы из загоревшегося здания.

Информацию о происшествии сообщила глава областной администрации Наталья Гусак на своей странице в Facebook, приехавшая к городской больнице №1. Обстоятельства и детали взрыва выясняются.