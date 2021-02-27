Российский врач рассказал, что происходит с пациентом после COVID-19

Москва, 27 февраля. Главный врач Городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала, что происходит в организме пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Лысенко отметила, что медики пока только вышли из «активного военного состояния». Сейчас главной задачей стало понять, как развивается состояние переболевших. По словам специалиста, врачи сталкиваются с чем-то новым, с чем раньше не доводилось встречаться.

«Пока мы собирали предварительную информацию. Люди, которые у нас лечились, они обращаются. И этих обращений становится больше, чем обращений «я заболел». И это настораживает. Люди вылечились, но есть проблемы», — объяснила Лысенко в интервью журналисту Антону Красовскому.

На текущий момент пока сложно делать какие-либо выводы, однако наблюдается много случаев поражения сердца. Кроме того, пациенты нередко жалуются на мультисистемный воспалительный синдром, который связан с аутоиммунными проблемами.

Врачи также выявили у переболевших COVID-19 детей синдром Кавасаки. Это заболевание относится к группе васкулитов. Ему характерны лихорадка и поражение артерий.