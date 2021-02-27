Клинцевич: новые санкции США против России вызваны страхом конкуренции

, 27 февраля. США не прекратят санкционную политику в адрес России, так как видят в ней сильного конкурента, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном новых антироссийский санкций, о которых, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, станет известно "в течение недель". Она отметила, что российский вопрос включает в себя несколько компонентов, среди которых — "вмешательство" РФ в выборы в США, кибератаки и предполагаемые награды за головы солдат США в Афганистане.

Руководитель российского союза «Ветераны Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с iReactor отметил маловероятность смены американцами повестки для России в ближайшее время. По мнению эксперта, это связано с тем, что Вашингтон видит в ней серьезного конкурента. Клинцевич акцентировал внимание также на том, что аргументы, которые Соединенные Штаты используют для разработки новых ограничительных мер, являются надуманными — с точки зрения международного права они незаконны.

"Мало того, что это причины надуманные, они и незаконны с точки зрения международного права. И к счастью надо заметить, сегодня особенно Европа при ее толерантности и зависимости от США и то уже начинает четко это понимать", — заявил он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в марте постпреды Евросоюза начнут процедуру оформления новых антироссийских санкций.