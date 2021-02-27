Депутат Ветлужских призвал оценивать зарплаты россиян по новой схеме

Москва, 27 февраля. Зарплаты в России необходимо подсчитывать иначе, чем это делают сейчас, уверен председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Дело в том, что официальные ведомства учитывают среднестатистические данные, однако правильнее фиксировать медианную зарплату (она делит работников на две равные части: у одной зарплата выше данной суммы, а у другой — ниже), которая на треть меньше средней арифметической, отметил Ветлужских в комментарии URA.RU.

Депутат считает необходимым провести мониторинг, который выявит методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода (например, не берутся во внимание переработки).

Политолог Дмитрий Журавлев согласился с тем, что обратить внимание властей на проблему низких зарплат поможет четкий механизм проверки — какие конкретно зарплаты получают люди на разных должностях, а не в среднем, как сейчас.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеран Ярослав Нилов ранее заявил, что важно добиваться повышения стоимости рабочего часа в бюджетной сфере, потому что на данный момент труд россиян очень недооценен.