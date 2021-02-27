«Симпатичная блондинка»: Ургант высмеял Крида в жюри «Голос.Дети»

Москва, 27 февраля. Иван Ургант в вечернем эфире своего шоу на Первом канале посмеялся над внешним видом певца, кумира молодежи Егора Крида, который стал наставником в новом сезоне шоу «Голос. Дети», — пишет Teleprogramma.pro.

Все началось с того, что в гости к Ивану Урганту пришла певица Полина Гагарина. Ведущий похвалил внешний вид певицы, отметив, что она украшает жюри конкурса. Гагарина ответила, что в проекте больше не участвует, указав, что Ургант скорее всего перепутал ее со Светланой Лободой.

«С короткой стрижкой, блондинка такая симпатичная, такой маникюр», — парировал Иван Ургант

Полина Гагарина поняла, что Иван на самом деле решил посмеяться над Егором Кридом, который также сейчас находится в составе жюри.

Популярный телеведущий уже не в первый раз подшучивает над рэпером. Ранее Ургант заявлял, что в правилах не указано, что члены жюри «Голоса» должны разбираться в музыке. При этом он отметил, что Крид на самом деле является хорошим наставником проекта.

Ранее, Крид вызвал негодование подписчиков, выложив фотографию со съемок шоу, где он сидя в кресле наставника показывает неприличный жест Позднее провокационный кадр был удален.

Ранее в СМИ сообщалось, что Егор Крид не в первый раз хулиганит во время съемок. За это ему прилетает от более опытных коллег. так, например после выступления участника Тимофея Завалинича, исполнившего хит группы Ария «Беспечный ангел», рэпер заявил, что фраза «этот парень был из тех, кто просто любит жизнь» из песни превратилась в интернет-мем. Она используется в качестве озвучки видеороликов с неудачными падениями.

Другой член Жюри — Василий Вакуленко, он же Баста.

«Ты начал шутить над тем, над чем шутить нельзя – Кипелов, «Ария» и Света Лобода. Неприкасаемые в этой стране», — пояснил Баста Криду.

Баталии между участниками разыгрывается нешуточные. ФАН ранее писал о скандале со Светланой Лободой, которая пришла на съемки в откровенном наряде и устроив жаркие танцы во время выступления маленькой Алисы Щербань, перехватив внимание на себя.